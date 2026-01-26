La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihte) notificó el nombramiento de Lucero Ibarra Rojas como directora general interina del CIDE, pero, ¿quién es?

Acorde con una notificación que circula este lunes 26 de enero, José Antonio Romero Tellaeche dejaría la dirección del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

¿Quién es Lucero Ibarra Rojas? Nombrada directora general interina del CIDE

Lucero Ibarra Rojas es doctora, profesora e investigadora del CIDE, en donde era la directora de la División de Estudios Jurídicos, con participaciones en distintas sociedades académicas a nivel internacional.

Asimismo, Lucero Ibarra Rojas es integrante fundadora del Colectivo Emancipaciones de Estudios Críticos del Derecho así como del Sistema Nacional de Investigadores.

Y a partir del martes 27 de enero, Lucero Ibarra Rojas sería la directora interina del CIDE, hasta que se decida a un nuevo titular de la Dirección General.

¿Quién es Lucero Ibarra Rojas? (Especial)

¿Qué edad tiene Lucero Ibarra Rojas?

Se desconoce la edad o lugar de nacimiento de Lucero Ibarra Rojas.

¿Quién es el esposo de Lucero Ibarra Rojas?

En este tenor, en sus redes sociales Lucero Ibarra Rojas no da a conocer si está casada o cuál es su estado civil.

¿Lucero Ibarra Rojas tiene hijos?

Aunque no menciona que tenga hijos, Lucero Ibarra Rojas tiene un gato que aparece en sus fotografías de Instagram, en donde destaca también su afición por el tejido.

¿Quién es Lucero Ibarra Rojas? (Lucero Ibarra Rojas vía Instagram)

¿Qué estudió Lucero Ibarra Rojas?

Lucero Rojas Ibarra es licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, además de maestra en Sociología Jurídica por el Instituto Internacional de Sociología Jurídica.

A su vez, tiene el grado de doctora en Derecho y Sociedad por la Universidad de Milán, en Italia.

¿En qué ha trabajado Lucero Ibarra Rojas?

Además de encabezar la dirección de la División de Estudios Jurídicos, en donde se enfocan en la investigación y docencia del Derecho, Lucero Ibarra Rojas ha sido profesora e investigadora titular del CIDE.

Formó parte del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt, y de la Junta de Gobierno y Secretaría General del Comité de Investigación en Sociología Jurídica de la Asociación Internacional de Sociología.

Corresponsable del proyecto “Caleidoscopio. Innovaciones políticas y jurídicas de las comunidades indígenas que ejercen autogobierno para la transformación intercultural del Estado mexicano”.

Fue editora general de la revista Sortuz Oñati Journal of Emergent Socio-Legal Studies.

Lucero Ibarra Rojas también ha realizado diversas publicaciones, entre ellas:

La demanda por Justicia de Género en una Autonomía Indígena: Las Mujeres de Cherán contra el Feminicidio

Negociando la agenda epistêmico del Derecho: la propiedad intelectual y políticas colectivas

América Latina y la mirada socio-jurídica del Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati

Políticas Culturales y Derechos Culturales a través de Diablos de Ocumicho

¿Quién es Lucero Ibarra Rojas? (Lucero Ibarra Rojas vía Instagram)

Lucero Ibarra Rojas es nombrada directora general interina del CIDE

La tarde de este lunes 26 de enero circuló en redes la notificación a Lucero Ibarra Rojas sobre su nombramiento como directora general interina del CIDE a partir de esta fecha.

En la misma, se menciona que Lucero Ibarra Rojas atenderá los asuntos correspondientes a la dirección mientras se designa a un nuevo titular de la dirección general del CIDE.

Sin embargo, José Antonio Tellaeche descartó que vaya a dejar dicha titularidad debido a que no hay razones para que dicho proceso se lleve a cabo, ni causas legales fehacientes.