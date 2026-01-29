Gerardo Esquivel, doctor y miembro del consejo directivo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), espera que la dirección de Lucero Ibarra restaure la administración.

En entrevista con López-Dóriga, Gerardo Esquivel señaló que la dirección de Romero Tellaeche fue un periodo de muchas luchas y heridas internas, y confía que Lucero Ibarra restaure el CIDE.

Gerardo Esquivel dijo que el agravio a la comunidad del CIDE por parte de José Antonio Romero Tellaeche implicó la salida de muchos y “muy buenos” catedráticos e investigadores.

Respecto al amparo que interpuso Romero Tellaeche para mantenerse en su cargo, Gerardo Esquivel comentó que está en su derecho; sin embargo, no procederá, pues es necesario un cambio .

Cabe recordar que José Antonio Romero Tellaeche se niega a dejar la dirección de CIDE, bajo el argumento de que no existen causas para ello, por lo que solicitó un amparo para mantener el cargo.