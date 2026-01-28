Celine González, catedrática del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), denunció que, en los meses que trabajó con José Antonio Romero, su trabajo fue saboteado.

En entrevista con López-Dóriga, Celine Gonzalez celebró que Romero Tellaeche haya sido removido de su cargo, pues durante su gestión no hubo rendición de cuentas ni transparencia.

¿Quién es José Antonio Romero Tellaeche? Director del CIDE destituido (Redes sociales)

Celine González acusa sabotaje y falta de transparencia en CIDE durante dirección de Romero Tellaeche

Celine González señaló que cuando Romero Tellaeche subió como director interino del CIDE, ella era directora de evaluación académica y su trabajo comenzó a ser saboteado.

En palabras de Celine González, Romero Tellaeche la excluía de decisiones importantes y se le ocultaban las evaluaciones del profesorado, cuando esa era su tarea dentro del CIDE.

La doctora Celine González dijo que toda la gestión de Romero Tellaeche se hizo con opacidad, pues nunca hizo rendición de cuentas, cuando esto es trascendental por las disciplinas que desempeñan.

“Nos parece importante que dentro del CIDE haya rendición de cuentas y transparencia, porque son disciplinas a las que nos dedicamos también “ Celine González, catedrática del CIDE

Hasta su destitución, el trabajo de Celine González había sido obstaculizado, pues era una de las catedráticas que demandaron a José Antonio Romero por conductas misóginas.

Por lo anterior, Celine González celebró la designación de Lucero Ibarra como directora interina del CIDE y dijo que espera que esto tenga un cambio significativo en el centro.