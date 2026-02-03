El Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de México (Sutcolmex) estalló en huelga este lunes 2 de febrero debido a falta de acuerdos sobre un aumento salarial y prestaciones.

La decisión se tomó con 140 votos favor y 79 en contra luego de que rechazaron la oferta del Colmex de incremento del 4 por ciento al salario y 2 por ciento de prestaciones, así como tres mil pesos en bono y cien pesos en vales de despensa.

Y es que la demanda original de los trabajadores es que el aumento salarial fuera de 11 por ciento, 18 por ciento en prestaciones; no obstante, posteriormente se bajaron a 7.5 y 6 por ciento respectivamente pero aún con ello no fue aceptada su propuesta.

Sutcolmex pide plazas “que le corresponden”

Las banderas rojinegras de huelga se colocaron a las 15:00 horas del 2 de febrero, por lo que pidieron el desalojo previo de estudiantes, profesores y trabajadores en general.

Los integrantes del sindicato del Colmex portaron pancartas con leyendas como “Sutcolmex unido por un trabajo digno” para también pedir la cobertura de plazas que no han tenido un titular formal por años.

Señalan que son alrededor de 30 plazas que están ocupadas con personal temporal y que reclaman “les corresponden como sindicato”.

Sindicato del Colmex señala ausencia de incremento salarial desde 2018

Otro de los reclamos es que no ha habido incremento salarial desde el año 2018 y que no les han otorgado un aumento a pesar de que aseguran actualmente son flexibles.

Las afectaciones son para más de 400 estudiantes quienes se han quedado sin actividades escolares a partir del inicio de semana.

Integrantes del sindicato dijeron que los trabajadores están dispuestos a restablecer las negociaciones para llegar a un acuerdo.