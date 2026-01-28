Ante su destitución, José Antonio Romero Tellaeche presentó un amparo para continuar al frente del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), sin embargo el mismo no procedería.

El lunes 26 de enero se notificó el cambio en la dirección general del CIDE, de parte de la titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, para designar a Lucero Ibarra Rojas.

Amparo de Romero Tellaeche para seguir como director del CIDE no procedería

Pese al amparo presentado por José Antonio Romero Tellaeche para no dejar la dirección del CIDE, la catedrática de dicha institución, Celine González Schont declaró que la misma ley lo descartaría.

Tal como explicó en entrevista con Joaquín López-Dóriga, la coordinadora sectorial -la titular de la Secihti, Rosaura Ruiz- puede remover a los directores de los centros públicos de investigación como el CIDE.

Si bien la doctora explicó que José Antonio Romero Tellaeche está en su derecho de presentar un amparo para evitar la remoción, la Ley de Ciencia y Tecnología es muy clara sobre este punto.

Agregó a su vez que el artículo de dicha ley fue reformado por la ex directora general del Conahcyt, María Elena Álvarez-Buylla, quien nombró a José Antonio Romero Tellaeche como director del CIDE.

Este miércoles 28 de enero, se dio a conocer que José Antonio Romero Tellaeche presentó un amparo para evitar su destitución como director del CIDE, ya que no cumple con las causas para ello.

José Antonio Romero Tellaeche señaló que las causas para la destitución están en la ya mencionada Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, como ya había dicho en un escrito anterior.

Asimismo, José Antonio Romero Tellaeche confirmó que se le solicitó su renuncia como director del CIDE, sin embargo, rechazó la misma lo que derivó en su destitución tras cuatro años en el cargo.