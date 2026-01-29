Este jueves 29 de enero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una llamada telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, la cual ambos mandatarios calificaron como exitosa y productiva.

Durante la conversación de alto nivel entre Sheinbaum y Trump se abordaron temas clave de la agenda bilateral, entre ellos:

Comercio

Seguridad en la frontera

Combate al narcotráfico

Tras el diálogo, el presidente de Estados Unidos calificó públicamente a la mandataria mexicana como una “líder inteligente y maravillosa”.

Sheinbaum descarta que Trump planteara ataques terrestres contra cárteles

En el marco de esta llamada, durante la conferencia mañanera del pueblo del jueves 29 de enero, la presidenta Sheinbaum fue cuestionada sobre si Donald Trump insistió en el envío de tropas estadounidenses a México para combatir a los cárteles del narcotráfico.

Lo anterior, luego de declaraciones previas del mandatario estadounidense que generaron debate sobre una posible intervención extranjera en territorio mexicano.

Al respecto, Sheinbaum negó que ese tema se haya planteado durante la conversación y aseguró que, por el contrario, la coordinación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos avanza de manera positiva.

“No, y al contrario, coincidimos en que va muy bien, vamos avanzando mucho en el tema de seguridad” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Cabe recordar que la presidenta Sheinbaum ha resaltado la postura de México en la defensa de su soberanía nacional y de una relación con Estados Unidos de coordinación y noi subordinación.

Trump elogia a Sheinbaum y destaca relación bilateral

Aunque no se dieron a conocer todos los detalles de la llamada, Donald Trump compartió un mensaje en su red social Truth Social, donde calificó la conversación como “muy productiva” y “positiva” para ambos países.

El presidente estadounidense también adelantó que continuará el diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum y que ambos gobiernos trabajan en la planeación de visitas de Estado en México y Estados Unidos.

En su mensaje, Trump reiteró sus elogios hacia Sheinbaum, al asegurar que México cuenta con una líder inteligente y maravillosa, y afirmó que los mexicanos deberían sentirse orgullosos de su presidenta.