Desde noviembre de 2025, el gobierno de Estados Unidos puso en marcha una nueva estrategia nacional de seguridad en la que se modifican diversos criterios y se suman varios puntos clave con relación a México.

Lo anterior debido a que las autoridades estadounidenses colocan a México en el centro de su política hemisférica, por lo que te contamos los 10 puntos clave de la nueva estrategia.

Los 10 puntos clave de la estrategia de seguridad de Estados Unidos

Con el objetivo de alinear a México y al resto de América Latina bajo un esquema de seguridad hemisférica, el gobierno de Estados Unidos implementa una nueva estrategia basada en estos 10 puntos clave:

México pasa a ser considerado un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos cuando el Estado pierde control territorial frente a actores criminales transnacionales Los cárteles mexicanos son clasificados como amenazas híbridas, criminales y terroristas por controlar rutas, ejercer violencia sistemática y desafiar al Estado La frontera sur de Estados Unidos y el territorio mexicano se conciben como un solo espacio de seguridad operativa, más allá de los discursos de soberanía La migración masiva, el narcotráfico y el tráfico de armas son interpretados como factores de desestabilización estratégica en el hemisferio Washington dará prioridad a resultados medibles sobre gestos de cooperación simbólica: reducción de flujos, desmantelamiento de cárteles y recuperación de control territorial La cooperación bilateral deja de ser automática y se condiciona al desempeño, al alineamiento y a la voluntad política efectiva En caso de inacción del Estado mexicano, Estados Unidos se reserva el derecho de intervenir de manera directa o indirecta contra amenazas transnacionales La seguridad económica, energética y logística hemisférica incluye puertos, corredores industriales y nodos críticos situados en México La presencia de potencias extrahemisféricas —como China, Rusia o Irán— en infraestructura estratégica mexicana es considerada un riesgo directo La estabilidad de México se entiende como condición indispensable para la estabilidad continental y un colapso parcial del país es visto como inaceptable en términos estratégicos

Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (Especial)

Estados Unidos lanzó una nueva estrategia de seguridad

El gobierno de Estados Unidos presentó una nueva estrategia de seguridad en noviembre de 2025, señalando que México es prioritario debido al narcotráfico, la crisis del fentanilo y la violencia de cárteles.

El documento advierte que temas como la migración masiva, tráfico de armas y redes criminales generan desestabilización hemisférica, por lo que la frontera sur es vista como un único espacio operativo de seguridad nacional.

De la misma forma, Estados Unidos identifica riesgos en la presencia de potencias extrahemisféricas como China, Rusia e Irán, vinculadas a infraestructura estratégica mexicana, lo que refuerza la necesidad de actualización estratégica.

Analistas han advertido que la estrategia de seguridad retoma la lógica de la Doctrina Monroe, pues coloca a todo el hemisferio occidental como prioridad absoluta para Washington.