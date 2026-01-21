Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reafirmó en su participación del Foro Mundial Económico en Davos, Suiza, su intención de realizar ataque en tierra contra los cárteles del narcotráfico.

A pesar de las comunicaciones que el gobierno de México ha mantenido y la reiteración del respeto de la soberanía mexicana, Donald Trump anunció ataques en tierra porque “será mucho más fácil”.

Y es que el presidente resaltó que su gobierno ya está eliminando el tráfico de drogas a través del mar con “narcolanchas” que llegan desde el Mar Caribe, presuntamente desde Venezuela.

Donald Trump afirma que “pronto” realizará ataques en tierra contra el narcotráfico en territorio mexicano

De acuerdo con Donald Trump, su gobierno está listo para iniciar ataque en tierra para hacer frente al narcotráfico que llega a Estados Unidos desde México.

Si bien no mencionó al país, afirmó que estos ataques se realizarán “exactamente de dónde vienen”.

“Estamos asegurando casi el 100% de las drogas que llegan por mar y muy pronto lo vamos a hacer con las drogas que llegan por tierra; sabemos exactamente de dónde vienen” Donald Trump

Asimismo, señaló que se realizarán pronto ataque contra los cárteles de la droga en tierra, tras lo que considera, han sido operaciones marítimas exitosas en el Pacífico y el mar Caribe.

Ataque en tierra contra el narcotráfico serán “más fáciles”, aseguró Trump

De acuerdo con Donald Trump, ya que con la estrategia antidrogas en el mar se ha logrado interceptar “casi el 100% de las drogas” que solía llegar a Estados Unidos por agua ahora lo hará por la vía terrestre.

En tierra “es mucho más fácil” realizar operativos contra el narcotráfico, aseguró el presidente estadounidense, sin mencionar a México.

“Ustedes ya han visto lo que hemos logrado en el mar. Ahora vamos a hacer lo mismo en tierra. En tierra es mucho más fácil” Donald Trump

Cabe recordar que Donald Trump ha mantenido en su discurso desde su primer mandato, así como desde su campaña para su segundo mandato, la promesa del combate al narcotráfico que viene desde México.

En este sentido, declaró a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras para poder realizar operaciones de combate, según las legislaciones estadounidenses.