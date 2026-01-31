Ronald Johnson destaca detención de vinculados a La Mayiza en Sinaloa

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la detención de dos hombres que se encuentran vinculados al grupo de La Mayiza en el estado de Sinaloa.

Ronald Johnson celebró la detención por parte de las autoridades mexicanas, las cuales dijo fortalecen la seguridad de ambos país, debilitando a los cárteles al hacer que sus integrantes enfrenten a la justicia.

Detención de vinculados a La Mayiza refrenda compromiso de México con la seguridad: Ronald Johnson

Mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, Ronald Johnson resaltó la detención en Sinaloa de Israel Vizcarra Beltrán, alias “Palillo”, y de Alexis Arnoldo Vizcarra Beltrán, presuntos integrantes de La Mayiza.

Derivado de estas acciones, el embajador de Estados Unidos en México externó su reconocimiento a las autoridades federales y locales que participaron en los operativos por parte del Gabinete de Seguridad.

Ronald Johnson destacó que la detención de integrantes del crimen organizado refleja el compromiso de México y Estados Unidos de velar por la seguridad de nuestras comunidades.

Esto toda vez que se generan garantías para que “las personas honestar puedan prosperar”, mientras que los criminales serán llevados ante la justicia para que paguen por sus acciones.

Johnson ha reiterado el apoyo entre México y Estados Unidos, en la búsqueda de lograr el objetivo de conjunto de combatir a las organizaciones criminales que afectan a ambos países.