El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reavivó el 23 de enero de 2026 la polémica por sus ofensivas contra los cárteles latinoamericanos al hablar de posibles ataques terrestres contra el narcotráfico en México.

“Vamos a atacar a los cárteles… Conocemos sus rutas. Lo sabemos todo sobre ellos… Vamos a atacar a los cárteles.”

Donald Trump agregó durante una entrevista para The Post desde el Despacho Oval, que los ataques terrestres contra el narcotráfico podrían desplegarse en cualquier lugar, incluyendo México, Centroamérica y Sudamérica.

Las amenazas de Donald Trump regresan con más fuerza luego de que elementos estadounidenses atacaran Venezuela y capturaran al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores.

Ejército de Estados Unidos (U.S. Army / Capt. Regina Koesters)

Donald Trump asegura que Estados Unidos conoce rutas, operaciones y ubicaciones del narcotráfico

A sus comentarios, Donald Trump añadió que los servicios de inteligencia estadounidenses conocen las rutas, direcciones y movimientos de los narcotraficantes en Latinoamérica.

En ese contexto, el presidente recordó que sus operativos marítimos han logrado reducir un 97 por ciento el trasiego de drogas por agua, adelantando que quiere ver el mismo éxito “en tierra”.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, la mayoría de las drogas ilícitas producidas en el extranjero se introducen de contrabando por tierra a través de las fronteras con México y, en menor medida, por Canadá.

Con esos datos, el gobierno de Donald Trump se ha mostrado insistente para que México permita la entrada de fuerzas estadounidenses con el fin de frenar vía terrestre el narcotráfico.

Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado estas peticiones; “Primero porque defendemos nuestra soberanía, y segundo porque no es necesaria”, defiende.

Amenazas de ataques terrestres coincide con designio de carteles como terroristas

Donald Trump designó oficialmente como Organizaciones Terroristas Extranjeras a seis cárteles del narcotráfico mexicanos el 19 de febrero de 2025:

Cártel de Sinaloa Cártel del Noreste Cártel del Golfo Cártel de Jalisco Nueva Generación Nueva Familia Michoacana Cárteles Unidos

Esta designación representó una escalada significativa en tensiones al abrir la posibilidad legal para que el ejército estadounidense realice operaciones terrestres en México.