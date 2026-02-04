La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó los dichos de Donald Trump sobre el poder que tienen los cárteles en el país.

“Es falso”, fue lo que la mandataria pronunció ante las críticas que el presidente de Estados Unidos ha hecho en Norteamérica sobre los cárteles en México.

Claudia Sheinbaum rechaza que los cárteles tengan el poder de México

La presidenta de México ha respaldado el diálogo de respeto que sostiene en sus llamadas con Donald Trump, pero también ha decidido negar los señalamientos que hace sobre los cárteles.

El presidente de Estados Unidos ha pronunciado en diversas ocasiones que los “cárteles de la droga” tienen a México bajo su poder. Sin embargo, Claudia Sheinbaum lo negó.

Durante la mañanera del pueblo del 4 de febrero, la presidenta explicó que “es falso” lo que Donald Trump ha pronunciado sobre el supuesto manejo de los cárteles en la política mexicana.

Asimismo, subrayó que el verdadero gobierno en México lo lleva “el pueblo”.

“En México gobierna un solo ente, el pueblo de México, nadie más”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Claudia Sheinbaum niega dichos de Donald Trump porque no corresponden a su gobierno

La presidenta negó que los cárteles sean los que gobiernen en México como Donald Trump dijo en el pasado, explicando que su homólogo respaldó sus dichos con funcionarios que no son de su sexenio.

Claudia Sheinbaum recordó que la Casa Blanca dijo que los cárteles gobiernan México en enero 2025. Sin embargo, como ejemplo mostraron una foto de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón.

Por otra parte, la mandataria aseguró que en el primer año de su gobierno han disminuido los homicidios siendo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) donde comenzó a notarse la disminución.