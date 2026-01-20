Donald Trump advierte que frenará el ingreso de drogas a Estados Unidos por la frontera terrestre y asegura que saben de “dónde viene”.

El mandatario estadounidense señaló que tienen identificadas las rutas por las cuáles se introducen sustancias ilegales a Estados Unidos.

Donald Trump advierte que frenará el ingreso de drogas a Estados Unidos por tierra

En un mensaje con motivo del primer año de gobierno de su segundo mandato, Donald Trump anunció que su gobierno empezará a frenar el ingreso de drogas a Estados Unidos por la frontera terrestre.

Reveló que “muy pronto” su administración dirigirá sus esfuerzos a combatir la entrada de drogas que llegan al país por tierra pues sabe de “dónde provienen”.

“Hemos eliminado casi el 100% de las drogas que llegan por agua. Pronto comenzaremos a interceptar drogas por tierra; sabemos exactamente de dónde provienen” Donald Trump

Donald Trump no reveló más detalles sobre cuáles serán sus acciones para frenar el ingreso de drogas vía terrestre.

“Ustedes ya han visto lo que hemos logrado en el mar. Ahora vamos a hacer lo mismo en tierra. En tierra es mucho más fácil” Donald Trump

Sin embargo, sus declaraciones vienen luego de que se ha aumentado la presión contra México por el combate al crimen organizado.

Donald Trump resalta buenos resultados de sus operaciones contra las drogas vía marítima

Durante su conversación, Donald Trump resaltó los resultados que ha tenido sus operaciones vía marítima.

Desde hace algunos meses el Gobierno de Donald Trump comenzó una serie de ataques y bombardeos en el mar Caribe, en contra de embarcaciones presuntamente cargadas con drogas.

El presidente de los Estados Unidos aseguró que ⁠los ataques contra barcos sospechosos de transportar narcóticos en el Mar Caribe y el Océano Pacífico han reducido la cantidad de droga que llega por agua.

Hasta finales de diciembre de 2025, Estados Unidos había destruido una treintena de embarcaciones, según la Casa Blanca todas ellas relacionadas con actividades de narcotráfico.