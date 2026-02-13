Donald Trump, cuestionado sobre si ordenará ataques terrestres en México contra cárteles del narcotráfico, envió un mensaje de calma.

Esto luego de que el presidente de Estados Unidos amagara con llevara ataques terrestres contra los grupos del crimen organizado en diciembre de 2025.

“No se preocupen”, calma Trump tras amago de ataques terrestres en México

Donald Trump respondió al cuestionamiento sobre posibles ataques terrestres de Estados Unidos en México, Colombia y Venezuela contra cárteles del narcotráfico.

De acuerdo con el presidente, en este momento no hay que preocuparse por acciones como esa.

“No se preocupen por eso” Donald Trump

Esto en el marco del supuesto derribo de drones de cárteles en espacio aéreo de Texas el pasado 11 de febrero; sin embargo este hecho no ha sido confirmado de manera oficial por el gobierno de Estados Unidos.

La Administración Federal de Aviación (FAA) cerró temporalmente el espacio aéreo en El Paso, Texas, primero con un plazo anunciado de 10 días.

Sin embargo, horas después se abrió nuevamente y reanudaron las operaciones con normalidad; algunos reportes señalaron que esto se debió a un desacuerdo con la Secretaría de Defensa sobre el uso del espacio aéreo.

Cabe señalar que Donald Trump aseguró el pasado 20 de enero que había iniciado ataques terrestres contra cárteles del narcotráfico; sin embargo, no compartió en qué territorio se estarían dando.