Así como Claudia Sheinbaum dio a conocer de su llamada con Donald Trump, el presidente de Estados Unidos confirmó que fue “muy productiva” la conversación.

El presidente de Estados Unidos aseguró que tras su llamada con Claudia Sheinbaum queda claro que es una “líder inteligente y maravillosa”.

Donald Trump celebra la llamada con Claudia Sheinbaum

Ante la segunda llamada del 2026 que Claudia Sheinbaum y Donald Trump tuvieron, el mandatario en Estados Unidos celebró lo obtenido de ella.

Mediante Truthsocial, Donald Trump confirmó la conversación en conexión con México, misma que calificó de “muy productiva” y explicó abordaron temas de “la frontera” narcotráfico y “comercio”.

Ante ello, el presidente de Estados Unidos calificó este hecho como positivo para ambos. Además de que acordaron “programar reuniones” tando en México como en su país.

Donald Trump engrandece a Claudia Sheinbaum y ella responde

Donald Trump habló de la llamada que tuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum hoy 29 de enero, donde pudo ver la calidad de mandataria que es.

El presidente externó que luego de la llamada con la mandataria mexicana supo que México “tiene una líder maravilloa e inteligente” llamando al orgullo que esto debería de causar, a lo que Claudia Sheinbaum reaccionó.

Donald Trump habla de la llamada que tuvo con Claudia Sheinbaum. (@realDonaldTrump)

Durante la mañanera que la presidenta de México tuvo tras la llamada con Donald Trump, Claudia Sheinbaum mostró el post de su homólogo y dejó ver que esto podía incomodar a varios.