La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que ante la nueva presidencia de Perú, México debe esperar para considerar el reinicio de las relaciones diplomáticas.

Claudia Sheinbaum recordó que fue Perú quien decidió romper toda relación diplomática con México, por lo que corresponde a ellos dar el primer paso.

Esto luego de que México otorgó asilo a Betssy Chávez, ex primera ministra señalada por delitos de rebelión y conspiración en un supuesto intento de golpe de Estado en 2022.

México espera que Perú de el primer paso para reiniciar relaciones, asegura Sheinbaum

Ante la elección presidencial interina en Perú, donde José María Balcázar resultó electo, Claudia Sheinbaum señaló que esperarán para saber si será factible restablecer relaciones entre ambos países.

Asimismo, recordó que el presidente interino de Perú pertenece al mismo partido que Pedro Castillo, quien habría intentado un golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022.

“Vamos a esperar. El presidente que se eligió ayer es del mismo partido que Pedro Castillo, entonces vamos a esperar a ver una vez que tome posesión si es factible restablecer las relaciones” Claudia Sheinbaum

Asimismo, aclaró que corresponderá a Perú dar el primer paso para entablar una nueva relación con México, ya que fue dicho país quien decidió romper lazos.

“Tiene que ser de ellos porque fueron ellos los que rompieron relaciones con México” Claudia Sheinbaum

Sin embargo, aclaró que primero esperará a que el nuevo presidente interino tome posesión de su cargo para saber cuál podría ser la relación entre los países.

Perú suma 3 presidentes en 5 años

Luego de la destitución de Pedro Castillo como presidente, así como su detención por un intento de golpe de Estado en diciembre de 2022, Perú se ha enfrentado a una crisis política interna.

El pasado 18 de febrero el congreso eligió a su tercer presidente en 5 años: José María Balcázar, miembro del partido Perú Libre, al que pertenecía Pedro Castillo.

Sus antecesores son: