José Jeri Oré es el presidente interino de Perú, nombramiento que se dio de manera inesperada luego de la destitución de la presidenta Dina Boluarte.

José Jeri Oré fue elegido luego de ser presidente del Congreso del mismo país.

Aunque se destaca la juventud del nuevo presidente a sus 38 años de edad, tiene un caso archivado de violación sexual de la que él ha negado participación. Por eso y más te contamos quién es el nuevo presidente de Perú.

¿Quién es José Jerí Oré? Nuevo presidente de Perú (John Reyes / AP)

¿Quién es José Jerí Oré?

José Enrique Jerí Oré es un político peruano perteneciente al Partido Democrático Somos Perú.

Es parte de ese partido de derecha desde el año 2013, donde ha ejercido varios cargos.

¿Qué edad tiene José Jerí Oré?

José Jerí Oré tiene 38 años de edad al haber nacido en el año de 1986.

¿Quién es la esposa de José Jerí Oré?

Su vida familiar no es ampliamente conocida, solo se sabe que José Jerí Oré tiene pareja pero no está casado.

¿Qué signo zodiacal es José Jerí Oré?

José Jerí Oré es de signo zodiacal Escorpio al haber nacido un 13 de noviembre.

¿Cuántos hijos tiene José Jerí Oré?

José Jeri Oré no tiene hijos.

¿Qué estudió José Jerí Oré?

José Jerí Oré tiene los siguientes estudios:

Bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Federico Villarreal

Abogado por la Universidad Inca Garcilaso De la Vega Asociacionismo Civil

Maestro en Gestión de Políticas Públicas por la Universidad Nacional Federico Villarreal

De acuerdo con la Agencia EFE, los centros donde ha hecho sus estudios no son ampliamente reconocidos.

¿En qué ha trabajado José Jerí Oré?

Antes de ser nombrado presidente de Perú, como parte del Partido Democrático Somos Perú, José Jeri Oré ha sido congresista representante de la región de Lima y se desempeñó como presidente del Congreso.

Previamente ha tenido cargos como:

Asesor en el Congreso de Perú

Asesor legal privado

Procurador público en el gobierno regional de Áncash

Secretario general en el gobierno regional de Áncash

Abogado de la Procuraduría Pública regional en el gobierno regional de Áncash

José Jerí Oré es el nuevo presidente de Perú

José Jeri Oré juró como presidente de Perú a la media noche de este 9 de octubre en sustitución de Dina Boluarte.

Desde el 16 de julio de 2025 fue elegido como presidente del Congreso del Perú.