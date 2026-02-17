A cuatro meses de su nombramiento, el Congreso de Perú destituyó a José Jerí , dejando nuevamente al país sin presidente.

Jerí, quien asumió el cargo en octubre de 2025 tras la salida de Dina Boluarte, fue removido con 75 votos a favor y 24 en contra, acusado de inconducta funcional y reuniones clandestinas con empresarios chinos.

El Congreso de Perú nombrará a un nuevo presidente interino el miércoles 18 de febrero, quien permanecerá en funciones hasta el 28 de julio, cuando asuma el presidente electo en abril.

José Jerí es investigado por sus reuniones clandestinas con empresarios chinos, uno de los motivos que llevó al Congreso peruano a solicitar su destitución inmediata.

¿Quién es José Jerí Oré? Nuevo presidente de Perú

La reunión de José Jerí con empresarios chinos se dio a conocer a través de un video, donde se le ve encapuchado y entrando a un restaurante en Lima.

Diputados lograron recaudar 78 firmas necesaria para convocar un pleno extraordinario y decidir el siguiente paso en el mandato de José Jerí.

José Jerí es el octavo presidente que no logra completar su mandato

En los últimos 10 años, Perú ha cambiado de presidente con frecuencia y ocho mandatarios han sido revocados consecutivamente.

