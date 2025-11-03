El canciller Hugo de Zela confirmó este lunes la ruptura diplomática entre Perú y México, luego de que el gobierno mexicano otorgara asilo político a la exprimera ministra Betsy Chávez, acusada de participar en el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo en 2022.

Durante una conferencia en Torre Tagle, el ministro de Relaciones Exteriores del Perú expresó su “sorpresa y profundo pesar” ante la decisión de México, calificándola como un acto inamistoso que motivó la ruptura diplomática.

“Frente a este acto enemistoso, y teniendo en cuenta las reiteradas ocasiones en que la actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú, el gobierno peruano ha decidido a la fecha romper relaciones diplomáticas con México”. Canciller Hugo de Zela

#ÚLTIMO | Canciller Hugo de Zela anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México, tras conocerse que la expremier Betssy Chávez fue asilada en la embajada mexicana. pic.twitter.com/yqatpqSgFy — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) November 3, 2025

Nota en desarrollo. En breve más información...