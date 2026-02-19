El Congreso de Perú definió a José María Balcázar como su nuevo presidente interino del país tras la destitución de José Jerí .

Esto en sesión celebrada la noche del miércoles 18 de febrero, en donde llevaron a cabo el proceso de elecciones presidenciales interinas de Perú.

Pero, ¿quién es José María Balcázar? Esto sabemos acerca del nuevo presidente interino de Perú.

¿Quién es José María Balcázar? Nuevo presidente interino de Perú

José María Balcázar Zelada es un abogado y político peruano que, al 18 de febrero de 2026, ha sido elegido por el Congreso como presidente interino del Perú.

Con 83 años cumplidos al momento de su nombramiento, se convierte en el mandatario más longevo en asumir el cargo en la historia de Perú.

José María Balcázar, presidente interino de Perú (Especial)

¿Qué edad tiene José María Balcázar?

José María Balcázar nació el 17 de enero de 1943, por lo que al asumir la presidencia interina de Perú tienen 83 años de edad.

¿Quién es la esposa de José María Balcázar?

José María Balcázar mantiene su vida personal privada, por lo que no se cuenta con información que señale si se encuentra casado.

¿Qué signo zodiacal es José María Balcázar?

José María Balcázar nació un 17 de enero, por lo que de acuerdo con la astrología occidental es del signo zodiacal Capricornio.

¿Cuántos hijos tiene José María Balcázar?

José María Balcázar mantiene su vida personal alejada de los reflectores, por lo que se desconoce si tiene hijos.

¿Qué estudió José María Balcázar?

José María Balcázar cuenta con la Licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque.

¿En qué ha trabajado José María Balcázar?

José María Balcázar se ha desempeñado principalmente en el ámbito judicial y legislativo en Perú:

Poder Judicial: Fue magistrado y juez supremo, aunque su salida estuvo marcada por controversias.

Congresista por el partido Perú Libre desde 2021 hasta 2026, electo como representante de la región de Lambayeque. Durante su gestión, integró brevemente la bancada de Perú Bicentenario, pero finalmente regresó a Perú Libre en 2024.

Presidió la Comisión Especial encargada de seleccionar a los magistrados del Tribunal Constitucional y presidente de la Comisión de Educación.

Presidente del Congreso: Fue electo como nuevo titular de la Mesa Directiva del Parlamento peruano.

Elecciones en Perú: José María Balcázar es presidente interino (Congreso de Perú / AFP / AFP)

José María Balcázar es nuevo presidente interino de Perú

Con 64 votos a favor, lo que le valió la mayoría calificada , José María Balcázar del partido Perú Libre fue electo por el Congreso como nuevo presidente interino de Perú.

De esta manera se alzó con la victoria frente a rival en la terna final, María del Carmen Alva, del partido Acción Popular, quien obtuvo 46 votos de los congresistas.

Con esto, José María Balcázar será el responsable de llevar a cabo el proceso de transición política, con la finalidad de garantizar la celebración de las elecciones presidenciales libres en Perú en abril de 2026.