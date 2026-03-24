Durante un mitin de campaña en Lima Norte, César Acuña, candidato presidencial en Perú por Alianza para el Progreso, fue sorprendido por un joven que fingió querer una foto y terminó estrellándole un huevo en la cabeza.

El incidente, ocurrido el 23 de marzo de 2026 ante más de 1,500 asistentes, quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

APP calificó el hecho como un “atentado” y condenó la violencia, mientras Acuña prometió continuar con sus actividades proselitistas pese a la agresión.

Joven estrella huevo en la cabeza de César Acuña, candidato presidencial de Perú

En redes sociales ya circula el momento en el que un joven de no más de 25 años de edad, se acercó a César Acuña, candidato a la presidencia de Perú, portando una camiseta azul con el logo de APP durante un mitin simulando querer una foto para después estrellarle un huevo en la cabeza.

Después de estrellarle un huevo en la cabeza a César Acuña, el joven corrió para huir mientras los asistentes al evento político reaccionaban con confusión sin saber qué hacer.

En el video puede verse que el propio César Acuña intentó sujetarlo del brazo, pero el joven logró huir después de haber logrado su cometido, y aunque un miembro del equipo de seguridad salió tras él, no logró atraparlo.

El momento de la agresión contra César Acuña ha sido calificado por el partido APP como un “atentado” posiblemente instigado; asimismo condenó la violencia y prometió continuar la campaña.

Cabe mencionar que César Acuña, un empresario, político y candidato presidencial de Perú por tercera vez, también es fundador del partido APP que cuenta con historial de controversias como acusaciones de plagio y lavado de activos que fueron desestimadas.

El incidente del huevo que vivió César Acuña y que ya circula en todos los medios y redes sociales, es el segundo que vive en menos de un año, pues en septiembre del 2025, un huevo también lo impactó durante una caravana en Huancayo, pero en aquella ocasión no se identificó al responsable.