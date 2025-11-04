Ex primera ministra de Perú y funcionaria de Pedro Castillo, que recibió asilo de México y derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas, pero, ¿quién es Betssy Chávez? Te decimos lo que sabemos.

Este lunes 3 de noviembre, el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México debido a un “acto inamistoso”: asilar a Betssy Chávez.

La ruptura de relaciones diplomáticas de Perú y México se da tras una serie de tensiones por lo que señalan es intervención, debido a posicionamientos que favorecen al ex presidente Pedro Castillo, hoy preso.

¿Quién es Betssy Chávez? Ex primera ministra de Perú y funcionaria de Pedro Castillo

Betssy Betzabet Chávez Chino mejor conocida como Betssy Chávez es una ex funcionaria de Perú, detenida por el intento de autogolpe de Estado de quien la nombró primera ministra, Pedro Castillo.

En junio de 2023, Betssy Chávez fue detenida por el delito de conspiración y pasó dos años en prisión preventiva, liberada el pasado septiembre de 2025 por fallo del Tribunal Constitucional de Perú.

Sin embargo, sigue bajo investigación por rebelión y conspiración, las cuales Betssy Chávez rechaza y asevera que es víctima de persecución política, la cual resalta con las presuntas agresiones que vivió en prisión.

¿Quién es Betssy Chávez? (Betssy Chávez vía Instagram)

¿Qué edad tiene Betssy Chávez?

Nacida en Tacna, Perú, en 1989, Betssy Chávez tendría 36 años.

¿Qué signo zodiacal es Betssy Chávez?

La fecha de nacimiento de Betssy Chávez es el 3 de junio, por lo que su signo zodiacal es Géminis.

¿Quién es el esposo de Betssy Chávez?

No se tiene certeza sobre la pareja de Betssy Chávez, sin embargo, se señala que mantuvo una relación con otra interna del Anexo de Mujeres de Chorrillos en el que estaba detenida, Yahaira Santiago Ascencio.

Esto se mencionó tras la huelga de hambre de Betssy Chávez, la cual habría derivado después de la negativa de cambiar a dicha interna a la misma celda con la ex primera ministra lo que fue rechazado.

Sin embargo, Betssy Chávez señaló que dicha huelga de hambre seca sería por malos tratos y amenazas, los que otras internas declararon para dicho medio que sería lo contrario.

¿Quién es Betssy Chávez? (Betssy Chávez vía Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Betssy Chávez?

Se sabe que Betssy Chávez no tendría hijos.

¿Qué estudió Betssy Chávez?

Betssy Chávez sería licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, además de poseer una maestría en Derecho Constitucional.

¿En qué ha trabajado Betssy Chávez?

Previo a ser nombrada la primera ministra de Perú o la presidenta del Consejo de Ministros, por el entonces presidente Pedro Castillo, Betssy Chávez estuvo en otros cargos:

Candidata a consejera regional de Tacna en 2014

Secretaria de juventudes en el partido Alianza para el Progreso

Congresista por el partido Perú Libre

Ministra de Trabajo y Promoción en abril 2021

Ministra de Cultura desde agosto 2021

¿Quién es Betssy Chávez? (Betssy Chávez vía Instagram)

Betssy Chávez habría recibido asilo de México, denuncia gobierno de Perú; rompe relaciones diplomáticas

Acorde con el canciller Hugo de Zela, Perú decidió romper relaciones diplomáticas con México en consecuencia del asilo que brindaría en su embajada a la ex funcionaria de Pedro Castillo.

Sin embargo, el abogado de Betssy Chávez, Raúl Noblecilla aclaró a medios que no tiene confirmación oficial de asilo de México a la ex primera ministra, ya que tampoco se han comunicado con ella.

Por lo mismo también pidió al canciller que de tener información, que la muestre, ya que la defensa de Betssy Chávez recién se entera de lo que llamó un derecho de cualquier perseguido político.