El Congreso de Perú resolvió el martes 17 de febrero apartar del cargo al mandatario interino José Jerí, por lo que ahora tendrá que elegir a quien será su noveno presidente en menos de 10 años.

José Jerí llevaba cuatro meses al frente del Ejecutivo, pero se decidió su remoción tras la apertura de una investigación fiscal por presuntos actos de corrupción relacionados con encuentros no oficiales con empresarios chinos.

Esta decisión agudiza la crisis política en el país andino cuando restan menos de dos meses para las elecciones generales.