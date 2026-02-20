Claudia Sheinbaum reiteró la posición de México sobre la destitución de Pedro Castillo como presidente de Perú y señaló que espera que pueda ser liberado.

Pedro Castillo solicitó un indulto al nuevo presidente de Perú, José Balcázar, quien es militante del Partido Perú Libre, el mismo al que pertenecía hasta su destitución.

“Ojalá Pedro castillo puede salir de su detención”, pide Sheinbaum

Claudia Sheinbaum aseguró que espera que, con el nuevo gobierno de Perú, a cargo de José María Balcázar, Pedro Castillo pueda salir de su detención con el otorgamiento de un indulto.

Asimismo, resaltó que espera que, a través de los canales diplomáticos, México pueda obtener el salvoconducto para que Betssy Chávez abandone la embajada mexicana y pueda llegar a nuestro país.

“Con el nuevo presidente vamos a retomar a ver si se puede dar este salvoconducto y ojalá Pedro Castillo pueda salir de su detención” Claudia Sheinbaum

Por otra parte, recordó que, como fue en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el suyo también defiende que Pedro Castillo fue detenido por motivos políticos.

Además, reiteró que debe ser Perú quien inicie las relaciones diplomáticas, toda vez que fue dicho país quien decidió romper los lazos por la postura de México.

“Desde que entramos al gobierno seguimos defendiendo la posición de que no tiene razón de ser la detención de Pedro Castillo, que los motivos de su destitución, aún cuando fue el Congreso, tenían que ver más con motivos políticos...El anterior presidente, hoy destituido rompió relaciones por esta posición” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum reiteró que la posición respecto a la detención de Castillo "nunca intervino con las relaciones con Perú”; sin embargo, José Jeri Ore decidió romper toda relación con México.