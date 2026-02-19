El Congreso de Perú se encuentra preparando las nuevas elecciones presidenciales en el país tras la destitución de José Jerí .

La noche del miércoles 18 de febrero, María del Carmen Alva y José María Balcázar avanzaron a la segunda vuelta.

Esto luego de que María del Carmen Alva, del partido Acción Popular, obtuvo 43 votos a favor; mientras que José Balcázar, del partido Perú Libre, obtuvo 46 votos.

María del Carmen Alva y José María Balcázar buscan mayoría de los votos para la presidencia de Perú

La noche del miércoles 18 de febrero se dio a conocer que la presidencia de Perú se definirá entre María del Carmen Alva y José María Balcázar, diputados que lograron avanzar a la segunda vuelta de la votación.

Ahora será turno de Alva y de Balcázar buscar convencer a las bancadas rivales para que les entreguen los votos necesarios para quedarse con las elecciones de Perú.

Puntualmente, uno de los dos candidatos que buscará la presidencia de Perú necesita obtener al menos 59 votos que representan la mayoría absoluta en el Congreso, de los 110 congresistas que permanecen en la sala de votación.

El objetivo del Congreso es que se pueda garantizar una nueva transición de gobierno ordenada, toda vez que Perú se encuentra a tan solo dos meses de organizar sus elecciones en las urnas.