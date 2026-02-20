José María Balcázar, presidente interino de Perú, podría ser arrestado tras pasar solo un día en el cargo.
Y es que el jueves 19 de febrero, a 24 horas de haber sido electo por el Congreso como nuevo presidente interino de Perú, un juez de la ciudad de Chiclayo citó a declarar a José María Balcázar por su presunta participación en el delito de apropiación ilícita.
Juez cita a juicio a José María Balcázar tras solo un día como presidente interino de Perú
Un juez con sede en la ciudad de Chiclayó, giró una orden para que José María Balcázar acuda ante las autoridades a un juicio oral, toda vez que señalado por la presunta comisión del delito de apropiación ilícita en agravio del Colegio de Abogados de Lambayeque.
De acuerdo con las leyes de Perú, en caso de que el recién nombrado presidente interino de Perú no se presente, podría ser arrestado.
Esto toda vez que su no presentación se considerará un acto rebeldía, por lo que el juez podría declarar a José María Balcázar reo contumaz.
La orden emitida por el juez está girada para el próximo 6 de marzo, para que se lleve a cabo la audiencia en contra del recién nombrado presidente interino de Perú.
No obstante, José María Balcázar enfrentará un segundo juicio, este por el delito de difamación en agravio de Yuri Díaz.
Así, tras pasar solo un día en el cargo, el presidente peruano ya enfrenta señalamientos en su contra en medio de una turbulenta década que ha provocado que el país andino tenga 8 presidentes durante este tiempo.