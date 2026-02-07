La Fiscalía del estado de Sonora informó que el gobierno de Estados Unidos extraditó a un presunto feminicida por un crimen cometido en 2021 contra una mujer en Nogales.

El sujeto de nacionalidad estadounidense fue entregado a las autoridades mexicanas y trasladado a un penal del estado de Sinaloa, en donde continuará con su proceso.

Ciudadano de Estados Unidos es extraditado tras ser vinculado con feminicidio en Nogales

Un ciudadano de Estados Unidos fue extraditado a México por su presunta responsabilidad en un crimen cometido contra una mujer en Nogales, confirmó la Fiscalía de Sinaloa.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el feminicidio ocurrió en un domicilio de la colonia Fundo Legal de Nogales, donde el presunto feminicida se encontraba a solas con la víctima.

El imputado es Christopher James, ciudadano de Estados Unidos de 39 años de edad, y presuntamente, su víctima era una mujer de 30 años de edad con la que mantenía una relación.

Los reportes señalan que el estadounidense fue entregado el jueves 5 de febrero a las autoridades mexicanas en un hangar del AICM, desde donde fue trasladado al penal de Nogales.

Pese a que es ciudadano de Estados Unidos, este sujeto se enfrentará a un juez en México y las defensas de los implicados darán sus argumentos en una audiencia para determinar su responsabilidad.