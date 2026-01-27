La familia de uno de los capos que el gobierno de México ha enviado a Estados Unidos, presentó una demanda ante la FGR en la que se acusa a las autoridades por “destierro”.

Así lo denunció Vanessa Guzmán, esposa de Juan Pedro Saldívar Farias, alias el Z-27, quien acusó al Consejo de Seguridad Nacional de incurrir en un par de delitos por el traslado de su cónyuge.

En seguimiento a las acciones de colaboración entre México y Estados Unidos, el gobierno federal trasladó el 20 de enero a un tercer grupo de 37 capos del crimen organizado que estaban presos en distintas cárceles del país.

Entre los jefes delincuenciales que fueron entregados a las autoridades estadounidenses figura Juan Pedro Saldívar Farías, mejor conocido como el Z-27, exlíder del grupo criminal de Los Zetas.

Por dicho traslado, la esposa del delincuente, Vanessa Guzmán, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y en contra del Consejo de Seguridad Nacional de México en la que lo acusa de 2 delitos:

Traición a la patria

Coalición de servidores públicos

En conferencia de prensa, la esposa del Z-27 advirtió que la entrega de los capos a Estados Unidos no se trata de una expulsión o una extradición como se ha manejado de manera oficial, sino que fue un auténtico acto de destierro.

Al señalar que no se puede hablar de una expulsión porque su esposo no es extranjero, la denunciante resaltó que la condena que purgaba en México era de 15 años y 4 meses, de los cuales ya había cumplido 13.

Además, dijo que su marido era candidato a beneficios de seguir su proceso bajo libertad condicional; sin embargo, acusó que ahora fue desterrado de México y está detenido en Estados Unidos.

Abogados analizan sumarse a demanda por “destierro” de capos a Estados Unidos

Durante la conferencia de prensa en la que acusó el “destierro” de su esposo, Vanessa Guzmán denunció que desde que fue llevado a Estados Unidos, no ha podido establecer ningún tipo de comunicación con él.

Al respecto, refirió que reportes de medios señalan que supuestamente fue llevado a Houston, pero sentenció que ni siquiera se les ha permitido una “primera llamada” o alguna información oficial sobre el sitio en el que se encuentra.

Incluso, aseveró que tanto al Z-27 como al resto de capos que han sido llevados a Estados Unidos, no se les informó con antelación de los traslados , por lo que insistió en denunciar que son “destierros” a todas luces ilegales.

Por dichos elementos, los abogados Yarey Sánchez y Hugo Dionisio Guadalupe se han sumado a la demanda en representación de otros capos y afirman que hay más litigantes interesados en hacerlo.