Claudia Sheinbaum compartió que hoy 29 de enero sostuvo una llamada “productiva y cordial” con el presidente Donald Trump donde también pudo “saludar” a Melania Trump.

La presidenta de México aseguró que en la llamada con Donald Trump se habló de “temas comerciales y en relación bilateral”.

Claudia Sheinbaum sostiene llamada con Donald Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, compartió públicamente que estuvo en llamada con el presidente de Estados Unidos hoy 29 de enero.

Claudia Sheinbaum sostuvo conversación con Donald Trump el 29 de enero. (@Claudiashein)

Nota en desarrollo...en breve más información