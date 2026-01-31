La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió un mensaje para los migrantes connacionales y sobre la soberanía, desde la frontera con Estados Unidos: “Puentes, no muros”.

“Para las y los mexicanos, los puentes siempre son mejor que los muros, siempre”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Dicha afirmación fue dada por Claudia Sheinbaum durante el cierre de su discurso en la inauguración del Viaducto Elevado de Tijuana, Baja California, que tuvo lugar este viernes 30 de enero.

Claudia Sheinbaum envía mensaje a migrantes y defiende la soberanía: Puentes, no muros

Desde Tijuana, Claudia Sheinbaum destacó un principio de los mexicanos, que es el tender puentes, lo cual es siempre mejor que hacer muros, hecho que también forma parte de nuestros valores.

Al respecto, también destacó que los valores mexicanos están por encima de todo, entre ellos, la fraternidad y el amor al prójimo, a la familia así como a la patria, algo que define al pueblo de México.

Claudia Sheinbaum destacó que México es un país soberano debido a este punto, ya que los mexicanos siempre lucharán por la soberanía, justica social, democracia, independencia y la libertad, por lo cual.

Sin embargo, la presidenta también envió un mensaje para todos los migrantes mexicanos en Estados Unidos, ya que son héroes de la patria sin los cuales, dicho país no sería lo que hoy es.

Como ejemplo, Claudia Sheinbaum destacó que California, estado colindante, sería la cuarta economía del mundo si fuera un país, y la entidad con mayor presencia de mexicanos en Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum inaugura el Viaducto Elevado de Tijuana, Baja California

Tras resaltar que México tiende puentes y no muros, Claudia Sheinbaum realizó el corte del listón inaugural la primera etapa del Viaducto Elevado en Tijuana, Baja California, junto a la gobernadora del estado.

Acorde con su información, el Viaducto Elevado llegará en su segunda etapa hasta el Aeropuerto Internacional de Tijuana, mientras tanto, reducirá de 34 a 12 minutos el traslado desde La Garita hasta la carretera.

La obra de 11.4 kilómetros que conectará con las playas de Tijuana está en construcción por el Ejército de México, bajo la responsabilidad del ingeniero residente de la Secretaría de la Defensa Nacional, Raúl Manzano.