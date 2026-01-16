La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la relación México-EU y sus principios se fijaron en la última llamada con Marco Rubio.

En el marco de la llamada que sostuvo el secretario de Estado con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, donde Estados Unidos reiteró el respeto a la soberanía.

Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente fijan principios de la relación México-Estados Unidos

La presidenta compartió que la llamada de Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente reiteró que se ha fijado la relación bilateral de cooperación entre México-EU.

Los principios determinados en la relación bilateral son:

respeto mutuo

responsabilidad compartida

Asimismo, resaltó que México ha tenido “resultados muy continentes” en el marco de la cooperación con 3 resultados:

reducción del 50% de las incautaciones de fentanilo en la frontera de Estados Unidos

incautación de 320 toneladas de diversas drogas

disminución del 40% de los homicidios dolosos en México

“Hay resultados muy continentes de la cooperación conjunta” Claudia Sheinbaum

Por otra parte, reiteró que la lucha contra el tráfico de drogas y armas no puede resolverse solo “de este lado de la frontera”, pues Estados Unidos también tiene que hacer su parte.

“No se puede pensarse que este problema de cruce de drogas se puede resolver solo de este lado de la frontera” Claudia Sheinbaum

“Ellos tienen que hacer su parte”, señala Sheinbaum sobre relación México-Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, en el marco de la cooperación con Estados Unidos, dicho país tiene que “hacer su parte” en el combate al crimen organizado y la drogadicción.

La presidenta resaltó que Estados Unidos debe reducir el tráfico de Armas desde su territorio hacia México; así como desarrollar campañas para disminuir el consumo, así como la distribución de drogas.