Melania Trump es una exmodelo eslovenoestadounidense, conocida por ser la esposa de Donald Trump, quien ha sido el cuadragésimo quinto y cuadragésimo séptimo presidente de Estados Unidos.

A lo largo de su papel como Primera Dama, ha estado vinculada a iniciativas públicas, causas sociales y proyectos relacionados con la moda y la imagen institucional.

¿Quién es Melania Trump?

Melania Trump, nacida como Melanija Knavs, ha señalado en distintas entrevistas que es políglota, ya que habla varios idiomas, entre ellos esloveno, inglés, francés, italiano y alemán. Es la segunda primera dama nacida fuera de Estados Unidos, antecedida por Louisa Catherine Adams, nacida en el Reino Unido.

Durante su primer periodo como Primera Dama, impulsó la iniciativa “Be Best”, lanzada en 2018, enfocada en el bienestar emocional, social y físico de niñas y niños, así como en la prevención del ciberacoso y el uso responsable de las redes sociales. Su rol público se ha caracterizado por un perfil discreto y una agenda limitada en comparación con otras primeras damas.

Melania Trump, primera dama de EE.UU. (Redes Sociales)

¿Qué edad tiene Melania Trump?

Melania Trump nació el 26 de abril de 1970 en Novo Mesto, Eslovenia, por lo que en 2025 tiene 55 años de edad.

¿Melania Trump tiene esposo?

Melania Trump está casada con Donald Trump desde el 22 de enero de 2005. En 2025, la pareja celebró su 20 aniversario de matrimonio con una ceremonia a la que asistieron figuras del entretenimiento, empresarios y políticos.

Melania Trump, primera dama de EE.UU. (Redes Sociales)

¿Qué signo zodiacal es Melania Trump?

Por haber nacido el 26 de abril, Melania Trump es Tauro, signo asociado con la estabilidad, la disciplina y el gusto por la estética, características que han sido vinculadas a su imagen pública.

¿Melania Trump tiene hijos?

Melania Trump y Donald Trump tienen un hijo en común, Barron William Trump, nacido el 20 de marzo de 2006, quien en 2025 cumplió 19 años de edad.

¿Qué estudió Melania Trump?

Melania Trump cursó la educación secundaria en Eslovenia y posteriormente ingresó a la Universidad de Ljubljana, donde estudió Diseño y Arquitectura durante aproximadamente un año. Abandonó la carrera universitaria para dedicarse de tiempo completo al modelaje, sin concluir estudios profesionales.

Melania Trump, primera dama de EE.UU. (Redes Sociales)

¿En qué ha trabajado Melania Trump?

La trayectoria profesional de Melania Trump se ha desarrollado principalmente en el modelaje y el ámbito empresarial: