Durante la conferencia matutina de este 29 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló como fue su segunda llamada telefónica con Donald Trump, revelando que la invitó a Estados Unidos.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, destacó que la invitación de Donald Trump a Estados Unidos fue abierta, es decir sin fecha fija, pero aseguró que continúa el compromiso del diálogo bilateral.

“Sostuvimos una productiva y cordial conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral. Convenimos que ambos equipos seguirán trabajando conjuntamente.” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum revela los temas de su conversación con Trump vía telefónica

La conferencia presidencial de Claudia Sheinbaum este 29 de enero comenzó tarde debido a que sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos Donald Trump, la cual reveló en sus redes sociales hablaron sobre “temas comerciales y en la relación bilateral”.

Claudia Sheinbaum y Donald Trump tuvieron una conversación mediante una llamada telefónica (@Claudiashein / X )

Posteriormente, en la ronda de preguntas de los medios, Claudia Sheinbaum también dio a conocer que el presidente Donald Trump le hizo una invitación abierta para viajar a Estados Unidos y mantener una conversación diplomática:

“Sí, me invitó a Estados Unidos pero no quedamos en ninguna fecha en particular, quedamos desde que fui a Washington y quedamos de seguirnos llamando para pues darle seguimiento a las reuniones que tienen nuestros equipos.” Claudia Sheinbaum

La conversación vía telefónica entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump es la segunda que mantienen ambos mandatarios, y la cual se da nueve días después de la investidura de Trump y en medio de tensiones por los temas de migración y el T-MEC.

No obstante, de acuerdo con la mandataria, la conversación fue “productiva y cordial”, en donde se priorizó la cooperación sobre confrontaciones inmediatas.

Finalmente, Sheinbaum también dio a conocer tanto en su publicación en redes sociales como en la conferencia matutina que también tuvo la oportunidad de saludar a Melania Trump, primera dama de Estados Unidos y esposa de Donald Trump.

Pues aseguró que mientras estaba conversando con Donald Trump, su esposa Melania llegó y tuvo la oportunidad de saludarla; cabe mencionar que tal y como dio a conocer previamente Sheinbaum, a ella la conoció durante su visita a Washington: