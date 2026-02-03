El gobierno de Estados Unidos conmemoró, por primera vez en décadas, los 178 años del triunfo en la guerra que sostuvo con México.

A través de un mensaje presidencial compartido por La Casa Blanca, Donald Trump señaló que desde que asumió la presidencia “guiado por nuestra victoria en los campos de batalla en México”, no ha escatimado en los esfuerzos para defender la frontera “contra invasores”.

“Desde que asumí el cargo como el 47.º Presidente de los Estados Unidos, guiado por nuestra victoria en los campos de batalla de México hace 178 años, no he escatimado esfuerzos para defender nuestra frontera sur contra invasiones, defender el estado de derecho y proteger nuestra patria de las fuerzas del mal, la violencia y la destrucción” Donald Trump

Trump celebra 178 años del triunfo contra México; la lucha continúa, ahora contra las drogas, asegura

El gobierno de Trump conmemoró el 178 aniversario del triunfo de Estados Unidos en la guerra por territorio con México, de 1846 a 1848.

Este hecho no había sido conmemorado por Estados Unidos desde el centenario de dicha guerra en 1948, en el gobierno de Harry S. Truman.

"Ciento setenta y ocho años después, su legado perdura en nuestra fuerza perdurable, nuestro compromiso con la soberanía y el poder inigualable del espíritu estadounidense." Donald Trump

En el documento de La Casa Blanca por la conmemoración de dicho triunfo, se señaló esta guerra como “una victoria legendaria” que amplió la promesa de la independencia de Estados Unidos.

Ahora, Trump señaló que la lucha contra México continúa en su administración, ahora por el tráfico de drogas.

“Mi administración está deteniendo el flujo de drogas letales que ingresan a nuestro país a través de México, poniendo fin a la invasión de inmigrantes ilegales en nuestra frontera sur y desmantelando las redes narcoterroristas en todo el hemisferio occidental” Donald Trump

Estados Unidos reafirma aplicación de Doctrina Monroe en aniversario de triunfo sobre México

Por otra parte, el presidente de Estados Unidos señaló que en el aniversario del triunfo sobre México y a 250 años de su independencia, mantendrá “el corolario Trump de la Doctrina Monroe”.

Asimismo, el gobierno estadounidense reiteró que se mantendrá la fuerza de la política de Estados Unidos Primero para garantizar “que el hemisferio se mantenga seguro, próspero y libre”.