Durante 2025, México se mantuvo como el principal socio comercial de Estados Unidos, superando a economías como Canadá y China, de acuerdo con datos destacados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Con base en cifras de la Oficina del Censo de Estados Unidos, actualizadas a octubre de 2025, México lideró el intercambio comercial con la economía estadounidense, pese al contexto de tensiones arancelarias impulsadas durante la segunda administración de Donald Trump.

Aun con este entorno, México se ha beneficiado de su red de acuerdos comerciales, lo que le ha permitido amortiguar el impacto de medidas proteccionistas y conservar su posición como socio estratégico de Estados Unidos.

México supera a China y Canadá como socio comercial de Estados Unidos en 2025

La SHCP subrayó que el intercambio comercial entre México y Estados Unidos alcanzó los 731 mil millones de dólares en 2025, una cifra que casi duplicó el volumen registrado con China.

Además, México también superó a Canadá —país integrante del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)—, cuyo intercambio con Estados Unidos fue de 124 mil millones de dólares, colocándose en la segunda posición.

Este Top 5 de países con mayor comercio con Estados Unidos en 2025 está conformado por:

México: 731 mil millones de dólares

731 mil millones de dólares China: 357 mil millones de dólares

357 mil millones de dólares Canadá: 124 mil millones de dólares

124 mil millones de dólares Taiwán: 201 mil millones de dólares

201 mil millones de dólares Alemania: 196 mil millones de dólares

Estos países concentraron el mayor volumen de comercio con Estados Unidos durante 2025.

México supera a China y Canadá como socio comercial de Estados Unidos en 2025 (SHCP )

México, entre los 10 mayores exportadores del mundo en 2025

De acuerdo con datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y la SHCP, México se ubicó en el octavo lugar mundial entre los países con mayores exportaciones, superando a economías como Canadá y Reino Unido.

Este posicionamiento refuerza el papel de México como una de las principales plataformas manufactureras y exportadoras a nivel global.

México, entre los 10 mayores exportadores del mundo en 2025 (SCHP)

Exportaciones mexicanas a Estados Unidos marcaron récord histórico en 2024

Las exportaciones de México hacia Estados Unidos alcanzaron un máximo histórico entre enero y noviembre de 2024, según información citada por El Financiero, con base en cifras oficiales de la Oficina del Censo estadounidense.

Durante ese periodo, el valor acumulado de las exportaciones mexicanas sumó 466 mil 625 millones de dólares, lo que representó un crecimiento anual del 6.4 % frente a 2023.

Con ello, México se consolidó como el principal proveedor de mercancías de Estados Unidos, al concentrar 15.6 % del total de sus importaciones en los primeros once meses de 2024, nuevamente por encima de China y Canadá.

Asimismo, el intercambio comercial total entre ambos países ascendió a 839 mil 900 millones de dólares en 2024, un aumento del 5.2 % respecto al año previo.

Estos fueron los productos que más compró Estados Unidos a México

En noviembre de 2024, los principales sectores exportadores mexicanos hacia Estados Unidos representaron 63.2 % del total, encabezados por:

Fabricación de equipo de transporte: 33.5 %

Equipo de computación y comunicación: 20.6 %

Aparatos eléctricos: 9.1 %

Además, más de 79.6 % de las exportaciones mexicanas tuvieron como destino Estados Unidos en 2023, una tendencia que se mantuvo en 2024 y 2025.

Pese a las renegociaciones del T-MEC y las amenazas arancelarias, el comercio bilateral México–Estados Unidos continuó creciendo, permitiendo que el país rompiera récords y se consolidara como su principal socio comercial en 2025.