Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este lunes 5 de enero, se le preguntó sobre las amenazas que lanzó Donald Trump de invadir México tras lo acontecido en Venezuela:

“Por ahora no tenemos pensado una llamada, hay coordinación, hay colaboración con el gobierno de los Estados Unidos, como lo hemos dicho, sin subordinación. ” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum asegura que las amenazas de invasión de Donald Trump no son en serio

Este lunes 5 de enero, la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum comenzó con una lectura sobre el posicionamiento de México ante la intervención de Estados Unidos en Venezuela, y la posterior captura de Nicolás Maduro.

Posteriormente, en la ronda de preguntas de la prensa, se le preguntó a Claudia Sheinbaum sobre las amenazas que Donald Trump lanzó contra México tras la captura de Nicolás Maduro, en donde aseguraba que una invasión podría ser necesaria.

Ante esto, Claudia Sheinbaum explicó los 4 puntos que dio a conocer en el posicionamiento del gobierno de México ante Venezuela, asegurando que se estableció el Secretario de Gobierno de los Estados Unidos, por lo que está avalado por ambos países:

Respeto a la soberanía y a la integridad territorial Responsabilidad compartida y diferenciada Respeto y confianza mutua Cooperación sin subordinación

Es por eso que la presidenta de México no toma en serio la idea de invasión de Donald Trump, ya que hay acuerdos que se han establecido entre ambos países, y una llamada a su homólogo le parece innecesaria.