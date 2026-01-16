Claudia Sheinbaum resaltó que la colaboración en materia de seguridad con el gobierno de Estados Unidos seguirá dándose, pero sin intervención.

Desde la conferencia mañanera, recordó que en diferentes ocasiones el presidente Donald Trump ha ofrecido la intervención de elementos militares o de diferentes agencias para colaborar en los operativos contra el crimen organizado.

“Nos han ofrecido que elementos de alguna de las agencias o incluso militares participen para ayudarnos a combatir el crimen organizado” Claudia Sheinbaum

Siempre hemos dicho que no: Sheinbaum comparte que sí acepta México de Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que en diversas ocasiones Donald Trump ha sugerido el uso de fuerzas militares de Estados Unidos en México, cosa que siempre se ha rechazado.

“Siempre hemos dicho que no” a los ofrecimientos de intervención de fuerzas estadounidenses en los operativos realizados en México, reafirmó la presidenta.

Sin embargo, sí ha aceptado otro tipo de colaboración en materia de seguridad con el gobierno de Donald Trump que no implica ningún nivel de intervención.

Se trata de la información que obtienen desde sus agencias de inteligencia, así como equipo especial de vigilancia que, resaltó, se solicita desde gobiernos anteriores.

“¿Qué les planteamos entonces, en qué pueden colaborar? Información, mucha información” Claudia Sheinbaum

México siempre está a cargo de los operativos, asegura Sheinbaum

La presidenta resaltó además que la solicitud de información de inteligencia o de equipo de vigilancia no implica intervención.

Esto ya que los operativos que se realizan con dichas colaboraciones siempre están a cargo del gobierno de México, ya sea con Elementos del ejército Mexicano, o con las secretarías de seguridad.