Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dijo que hay colaboración entre nuestro país y Estados Unidos pero la soberanía es algo que no se negocia, ello ante las amenazas de intervención de Donald Trump.

“Con Estados Unidos hay que colaborar… somos vecinos, pero hay algo que no se negocia, es la soberanía, la independencia de la patria…con Estados Unidos nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos y la independencia no se negocia” Claudia Sheinbaum

La presidenta de México dijo que la vecindad entre México y Estados Unidos hace que haya colaboración sin subordinación.

Claudia Sheinbaum destaca baja en tráfico de fentanilo a Estados Unidos

Como resultado de ese trabajo colaborativo, Claudia Sheinbaum dijo que se ha disminuido el tráfico de fentanilo en 50 por ciento.

No obstante, el trabajo integral que corresponde a Estados Unidos es atender las causas y disminuir el consumo desde dentro.

Claudia Sheinbaum destaca que en México se atienden causas para evitar que jóvenes se acerquen a la delincuencia

Claudia Sheinbaum destacó en México también se atienden las causas con programas sociales y con la finalidad de que los jóvenes no piensen que la delincuencia es un medio de vida.

Además de los programas sociales, Claudia Sheinbaum dijo que como segundo eje de trabajo se tiene como la impunidad.

Resaltó que uno de los logros en su gobierno es la baja en el número de homicidios en 40 por ciento.

De gira por Michoacán, Claudia Sheinbaum destacó el papel de los migrantes en Estados Unidos, a quienes se refirió como héroes y heroínas.