Claudia Sheinbaum anunció que el Plan B de la reforma electoral será enviado al Congreso de la Unión el 17 de marzo de 2026 para su revisión.

Durante la conferencia del 16 de marzo, la presidenta destacó que el Plan B busca reducir los privilegios de los partidos políticos y modificar la elección de diputados.

El envío ocurre tras la alianza confirmada entre Morena, PVEM y PT, quienes acordaron respaldar la propuesta con el compromiso de redirigir recursos presupuestarios hacia los municipios.

Claudia Sheinbaum pone fecha al envío del Plan B a la reforma electoral

En la mañanera del pueblo del 16 de marzo de 2026, la presidenta de México confirmó que el Plan B a la reforma electoral ya será enviado al Congreso.

Brindando una fecha precisa en que el Plan B será enviado, sostuvo que el 17 de marzo la recibirán en el Congreso para su revisión.

La fecha en que el Plan B a la reforma electoral será enviada se da en un contexto en el que Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) ya dieron confirmaron su alianza en esta iniciativa que será presentada en el Congreso.

Esto sucede en contraste de lo ocurrido en la reforma electoral que se mandó anteriormente, donde el PVEM y PT decidieron no votar a favor pese a ser aliados de Morena.

Claudia Sheinbaum habla del acuerdo entre Morena, PVEM y PT por el Plan B de la reforma electoral

La presidenta de México compartió que el 17 de marzo será enviado el Plan B a la reforma electoral, pero también habló de la alianza de Morena, PVEM y PT para esta segunda opción que se presentará en el Congreso.

Claudia Sheinbaum precisó que esta alianza realizada el 14 de marzo de 2026, fue con el compromiso de que sí habría reducción presupuestaria en los Congresos, con el objetivo de que el dinero sea redirigido hacia los municipios.

“Hay un acuerdo para presentar, digamos, la reorientación del presupuesto en los Congresos locales, en el Senado de la República, cantidad de regidores, para que ese presupuesto se quede en los municipios para obra pública, ese es el principal acuerdo”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Sin embargo, la presidenta subrayó que durante su sexenio “seguiremos insistiendo” en la reducción de presupuesto a partidos políticos y “la elección” de diputados.

Encuesta: PVEM y PT no son percibidos como parte central de la Cuarta Transformación

La más reciente encuesta de MetricsMx revela que Claudia Sheinbaum mantiene un sólido respaldo ciudadano, con un 73.3% de aprobación a su gestión. Sin embargo, el estudio también muestra que los partidos aliados PVEM y PT no son percibidos como parte central de la Cuarta Transformación.

La ciudadanía considera que, en temas como la reforma electoral, estos partidos han priorizado intereses propios antes que el proyecto presidencial, lo que marca un distanciamiento en la percepción pública.