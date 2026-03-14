El Consejo Nacional de Morena expresó su total respaldo al Plan B de Claudia Sheinbaum para acabar con los “privilegios de la burocracia electoral” luego de desechar la reforma electoral.
A través de un comunicado, Morena reiteró su apoyo al Plan B de Sheinbaum y puntualizó sus puntos clave, en los que destaca el ahorro de alrededor de 4 mil millones de pesos.
Morena respalda el Plan B de Sheinbaum para acabar con privilegios y disminuir costos
Tras ser desechada la reforma electoral, Claudia Sheinbaum presentó un Plan B para asegurar que desde estas elecciones intermedias acaben los privilegios y se disminuyan los costos.
Morena mostró su respaldo a este Plan B y destacó cuáles son los puntos principales que contiene esta iniciativa:
- Ahorro aproximado de 4 mil millones de pesos, que se se destinarán directamente a estados y municipios para cubrir necesidades básicas como agua, alumbrado público, bacheo y drenaje
- Establecer un todo máximo de presupuestos para los Congresos locales y el Senado
- Fijar un límite al número de regidoras y regidores en los municipios para garantizar un uso más responsable de los recursos públicos y evitar excesos
- Ampliar mecanismos de consulta popular para que el pueblo sea consultado en temas relevantes, como el financiamiento que reciben los partidos políticos
- Permitir que la revocación de mandato se realice el tercer o cuarto año de gobierno para evaluar el desempeño de los gobernantes
Morena sostiene que el Plan B de la reforma electoral responde al mandato de “millones de mexicanos que exigen instituciones más austeras, eficientes y al servicio del pueblo”.