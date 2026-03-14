El Consejo Nacional de Morena expresó su total respaldo al Plan B de Claudia Sheinbaum para acabar con los “privilegios de la burocracia electoral” luego de desechar la reforma electoral.

A través de un comunicado, Morena reiteró su apoyo al Plan B de Sheinbaum y puntualizó sus puntos clave, en los que destaca el ahorro de alrededor de 4 mil millones de pesos.

Diputados frenan reforma electoral por falta de votos (Michelle Rojas)

Morena respalda el Plan B de Sheinbaum para acabar con privilegios y disminuir costos

Tras ser desechada la reforma electoral, Claudia Sheinbaum presentó un Plan B para asegurar que desde estas elecciones intermedias acaben los privilegios y se disminuyan los costos.

Morena mostró su respaldo a este Plan B y destacó cuáles son los puntos principales que contiene esta iniciativa:

Ahorro aproximado de 4 mil millones de pesos, que se se destinarán directamente a estados y municipios para cubrir necesidades básicas como agua, alumbrado público, bacheo y drenaje

Establecer un todo máximo de presupuestos para los Congresos locales y el Senado

Fijar un límite al número de regidoras y regidores en los municipios para garantizar un uso más responsable de los recursos públicos y evitar excesos

Ampliar mecanismos de consulta popular para que el pueblo sea consultado en temas relevantes, como el financiamiento que reciben los partidos políticos

Permitir que la revocación de mandato se realice el tercer o cuarto año de gobierno para evaluar el desempeño de los gobernantes

Morena sostiene que el Plan B de la reforma electoral responde al mandato de “millones de mexicanos que exigen instituciones más austeras, eficientes y al servicio del pueblo”.