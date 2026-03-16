Las dirigencias nacionales de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México anunciaron su respaldo al Plan B electoral propuesto por Claudia Sheinbaum.

El acuerdo se dio tras una reunión en la Secretaría de Gobernación, con presencia de coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados y el Senado de la República.

Durante el encuentro, líderes partidistas destacaron que la iniciativa plantea reducir costos en congresos estatales, disminuir regidores municipales y modificar mecanismos de consulta popular y revocación de mandato.

PT y PVEM respaldan a Morena con Plan B electoral impulsado por Claudia Sheinbaum

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que el acuerdo refleja un acierto político derivado del diálogo entre fuerzas de la coalición gobernante.

Monreal sostuvo que la iniciativa busca fortalecer el proceso de transformación política del país, priorizando el interés nacional y consolidando la unidad de los partidos aliados.

Sheinbaum agradece a Díaz-Canel reconocimiento a México (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Por su parte, la dirigente del PVEM, Karen Castrejón, señaló que respaldan la propuesta porque busca consolidar una democracia más eficiente y menos costosa.

Castrejón indicó que el proyecto incluye la posibilidad de realizar consultas populares sobre temas electorales y ajustar los plazos para la revocación de mandato.

El senador Manuel Velasco añadió que coinciden con revisar los procesos de consulta y reducir la integración de cabildos municipales.

En tanto, el dirigente del PT, Alberto Anaya, subrayó que la iniciativa cuida los avances democráticos logrados en reformas electorales previas.

Los dirigentes adelantaron que el Plan B electoral será discutido próximamente en el Congreso de la Unión, donde prevén debatir su alcance y posibles ajustes legislativos.