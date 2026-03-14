Morena, PT y PVEM respaldan el Plan B de reforma electoral y destacan austeridad

Senadores de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde (PVEM) expresaron su respaldo al Plan B de Sheinbaum luego de que la reforma electoral fuera desechada por los diputados.
A través de un comunicado conjunto, Morena, PT, y PVEM destacaron que el Plan B de la reforma electoral tiene como principal objetivo la austeridad, que ha guiado a la Cuarta Transformación.
Senadores de Morena, PT y PVEM respaldan el Plan B de reforma electoral
Tras ser desechada la reforma electoral, Claudia Sheinbaum presentó un Plan B para asegurar que desde estas elecciones intermedias acaben los privilegios y se disminuyan los costos.
Ante la posibilidad de que este Plan B sea enviado al Senado, legisladores de Morena, PT y PVEM han manifestado su respaldo total a esta iniciativa, cuyo objetivo central sería la austeridad.
Los partidos destacaron que el Plan B de la reforma electoral busca pasar de estructuras costosas a instituciones eficientes y austeras que respondan a las necesidades de la población.
Morena, PT y PVEM aseguraron que los ahorros a los procesos electorales, propuestos en el Plan B, se destinarán a:
- Programas sociales
- Obra pública
- Infraestructura
Asimismo, los senadores aseguraron que la reforma electoral no vulnera la autonomía de los estados, sino que, fortalece la participación ciudadana directa con herramientas como la revocación de mandato.