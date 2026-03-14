Morena, PT y PVEM respaldan el Plan B de reforma electoral y destacan austeridad

Senadores de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde (PVEM) expresaron su respaldo al Plan B de Sheinbaum luego de que la reforma electoral fuera desechada por los diputados.

A través de un comunicado conjunto, Morena, PT, y PVEM destacaron que el Plan B de la reforma electoral tiene como principal objetivo la austeridad, que ha guiado a la Cuarta Transformación.

Sheinbaum presenta su Plan B para la reforma electoral (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Senadores de Morena, PT y PVEM respaldan el Plan B de reforma electoral

Tras ser desechada la reforma electoral, Claudia Sheinbaum presentó un Plan B para asegurar que desde estas elecciones intermedias acaben los privilegios y se disminuyan los costos.

Ante la posibilidad de que este Plan B sea enviado al Senado, legisladores de Morena, PT y PVEM han manifestado su respaldo total a esta iniciativa, cuyo objetivo central sería la austeridad.

Los partidos destacaron que el Plan B de la reforma electoral busca pasar de estructuras costosas a instituciones eficientes y austeras que respondan a las necesidades de la población.

Morena, PT y PVEM aseguraron que los ahorros a los procesos electorales, propuestos en el Plan B, se destinarán a:

Programas sociales

Obra pública

Infraestructura

Asimismo, los senadores aseguraron que la reforma electoral no vulnera la autonomía de los estados, sino que, fortalece la participación ciudadana directa con herramientas como la revocación de mandato.