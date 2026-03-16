Claudia Sheinbaum aclaró el incidente ocurrido en un mitin en Nayarit, donde accidentalmente recibió un piquete en el ojo por parte de un simpatizante, en la conferencia del 16 de marzo de 2026.

La presidenta de México aseguró que solo fue una molestia momentánea que desapareció en pocos minutos y que no requirió atención médica.

Sheinbaum enfatizó que se trató de un accidente sin complicaciones, descartando preocupaciones sobre su salud y continuando con normalidad sus actividades públicas.

Claudia Sheinbaum aclara que solo tuvo un dolor “momentáneo” tras piquete en el ojo

Al comenzar su conferencia, la mandataria Sheinbaum se le preguntó sobre el estado de su ojo, tras recibir accidentalmente por un simpatizante un piquete en el glóbulo ocular antes del mitin en Nayarit de este domingo pasado.

“Bien, fue momentáneo, pues cuando te pica el ojo en el momento te siente y te duele, te lastima, pero ya a los 5 minutos estábamos bien”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Único comentario que realizó Sheinbaum sobre incidente en su ojo, pese a que a muchos preocupo por ser un órgano delicado del cuerpo.

Incluso se le pudo ver mucho mejor a la presidenta de México, pues el leve hinchazón en el ojo, el cual se le noto en videos durante el mitin en Nayarit desapareció.

Sheinbaum no requirió revisión médica tras piquete en el ojo

A través de un video local en Nayarit, Sheinbaum aseguró sentirse bien tras piquete en el ojo, por lo que no tuvo revisión médica.

“No hace falta, me siento muy bien”, dijo Sheinbaum al ser cuestionado, incluso refrendó que solo fue un accidente de un simpatizante que le quería entregar un documento.

Por lo que su ojo está bien, y solo fue en ese momento con una molestia que le hizo hasta llorar, pero sin complicaciones, apuntó la presidenta de México.