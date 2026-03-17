Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde (PVEM) en el Senado, destacó las coincidencias y las razones por las que su partido apoyará esta vez al Plan B de la reforma electoral.

“Respaldamos la propuesta del Plan B porque encontramos los puntos de coincidencia y coincidimos con el espíritu del planteamiento que propone la presidenta” Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde en el Senado

En entrevista para Radio Fórmula, el senador negó que el PVEM haya actuado por conveniencia al rechazar el proyecto original de reforma electoral presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Manuel Velasco justificó que en realidad el PVEM no apoyó la reforma electoral por diferencias en lo que respecta a listas de circunscripción y financiamiento de los partidos.

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Manuel Velasco destaca coincidencia del PVEM con Plan B de reforma electoral

Manuel Velasco mencionó que esta vez el PVEM respalda totalmente al Plan B debido a que propone bajar los presupuestos en los congresos locales. Ya que, señaló, hay diputados que cuestan hasta cinco millones de pesos.

Agregó que otros puntos en los que coincide el PVEM con el Plan B, son:

Disminuir el ingreso en Ayuntamientos

Adelantar la revocación de mandato para el 2027 o 2028

Realización de consultas populares

Reducir del 15% al 20% en el Senado

Manuel Velasco (cortesía)

PVEM no apoyó reforma electoral por diferencias en listas y financiamiento

Manuel Velasco explicó que el PVEM estaba “de acuerdo en un 90%” con la primera propuesta de reforma electoral , pero que no se pudo llegar a un acuerdo pese a que presentaron sus propuestas a Pablo Gómez.

“Nosotros pedimos que en el caso de diputados de representación proporcional se quitara las listas de circunscripciones y que quedaran en lugar de 100 de representaciones de los mejores segundos lugares, que fueran los 200 bajo ese esquema y no se quiso” PVEM

Señaló que el tema de financiamiento también provocó desacuerdos en el PVEM, pues pedían que este fuera bajado al nivel del PT -que recibe menor ingreso- para generar mayor ahorro y se tuviera más equidad en la contienda.