Claudia Sheinbaum enfrenta un nuevo frente político tras las declaraciones de Elon Musk, quien la vinculó con el crimen organizado al criticar su estrategia de seguridad en el operativo contra El Mencho.

“Estamos considerando si hacemos algún asunto legal… pero a mí lo que importa es lo que dice el pueblo” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta de México calificó como absurdos los señalamientos y confirmó que su equipo legal analiza posibles acciones contra el empresario.

Mientras Elon Musk insiste en que Sheinbaum “solo repite lo que le dicen sus jefes del cártel”, la mandataria asegura que su prioridad es responder al pueblo.

Abogados de Sheinbaum analizan acciones legales contra Musk

La presidenta de México señaló en la mañanera del 24 de febrero de 2026 que, si bien aún no es un hecho que tome las críticas de Elon Musk como un asunto legal, sus abogados analizan una posible demanda contra el empresario.

Claudia Sheinbaum señaló como absurdos los señalamientos de un ‘narcogobierno’ por parte de Elon Musk, así como por la oposición.

“Lo están viendo los abogados. Este absurdo del narco gobierno. Si antes era un absurdo decirlo ahora más. Entonces se cae solo, ya no saben ni qué inventar. Da hasta risa leerlos” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En el mismo sentido, aseguró que los críticos del gobierno de la Cuarta Transformación “nunca van a estar de acuerdo con nosotros, hagamos lo que hagamos” y aseguró que incluso le da risa conocer sus críticas.

Por otra parte, resaltó que a su gobierno lo que le interesa es lo que dice el pueblo y reiteró que sabe que la mayoría reconoce el trabajo que hace su gobierno y las Fuerzas Armadas en favor de la ciudadanía.

“La gran mayoría de la gente reconoce el trabajo de las fuerzas armadas y el trabajo que estamos haciendo todos los días” Claudia Sheinbaum

Musk critica estrategia de seguridad de Sheinbaum tras la muerte de El Mencho

Elon Musk criticó la estrategia de seguridad que ha implementado el gobierno de Claudia Sheinbaum luego del operativo en Jalisco donde murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El empresario criticó que Claudia Sheinbaum no declare una guerra contra el narcotráfico y aseguró que ahora sólo dice “lo que sus jefes del cártel le dicen que diga”.

Las declaraciones de Elon Musk sobre presuntos vínculos de Claudia Sheinbaum con grupos del narcotráfico podrían ser respondidas de manera legal por la Presidencia de México.