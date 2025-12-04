¿Cuánto ganaba Hamlet Almaguer, legislador de Morena vinculado a La Luz del Mundo? Revelan que Canal Once le pagaba 9 mil pesos por programa.

El nombre de Hamlet Almaguer se viralizó en las redes sociales luego de que se dio a conocer que se encontraba entre los 43 aspirantes para encabezar la FGR tras la salida de Alejandro Gertz Manero.

El periodista Jorge García Orozco reveló en su cuenta de X que Canal Once le pagaba 9 mil pesos por programa a Hamlet García Almaguer, quien se identifica en sus redes sociales como Hamlet Almaguer.

Canal Once paga 9 mil pesos por programa a Hamlet Almaguer (@jorgegogdl / X )

Una persona que gana $9,000 por una hora de trabajo en CDMX está ganando aproximadamente: 265 salarios mínimos por hora

Hamlet Almaguer es defensor de Naason Joaquín, convicto en Estados Unidos

En su publicación, el periodista Jorge García Orozco señaló que Hamlet Almaguer es un defensor del pederasta convicto en Estados Unidos, Naason Joaquín.

Y es que el periodista Jorge García Orozco recordó una publicación de Hamlet Almaguer de septiembre del 2020 donde defendía a Naasón Joaquín como líder de La Luz del Mundo.

Sin embargo, las acusaciones en su contra no habrían impedido que Hamlet Almaguer recibiera dinero público.

Para comprobar la relación laboral de Canal Once con Hamlet Almaguer, Jorge García Orozco compartió su presunto contrato.

En él se puede leer que el periodo laboral era de 10 de febrero al 30 de junio del 2025.

Con un presupuesto mínimo de 72 mil pesos para la grabación mínima de 8 programas y un máximo de 180 mil pesos para la grabación máxima de 20 programas.

¿Por qué Canal Once ha sido criticado por pagarle 9 mil pesos por programa a Hamlet Almaguer?

La publicación sobre la relación laboral entre Canal Once con Hamlet Almaguer ha generado gran polémica.

Y es que usuarios han criticado que una persona vinculada a Naasón Joaquín pueda salir en medios públicos, ser legislador e incluso aspirar a encabezar la FGR.

Hamlet García Almaguer fue diputado de Morena de 2021 a 2024, también fue consejero suplente del partido ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Sin embargo, Hamlet García Almaguer es recordado por su vínculo con la Luz del Mundo, liderada por Naasón Joaquín García.

La Luz del Mundo es una organización religiosa con sede en Guadalajara, México, que cuenta con más de un millón de seguidores en todo el mundo.

Desde 2018, Naasón Joaquín García enfrenta múltiples acusaciones que incluyen tráfico de personas, producción de pornografía infantil y abuso sexual de menores.

A Naasón Joaquín García se le acusa en Estados Unidos por abusos a menores de edad. Él se declaró no culpable en septiembre de 2025.