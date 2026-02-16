Con una aprobación ciudadana de 71.7%, Claudia Sheinbaum arranca la semana del 16 de febrero de 2026 con respaldo social y una agenda intensa.

Seguridad, salud pública y control de recursos estratégicos marcan el rumbo de los próximos días, en un contexto de cifras históricas: caída del 42% en homicidios, campaña nacional contra el sarampión y recuperación de concesiones mineras.

El gobierno perfila además reformas clave y anuncios de infraestructura que podrían definir el rumbo político de México.

Sheinbaum inicia la semana con aprobación superior al 71%

Alta aprobación y agenda cargada: así inicia Claudia Sheinbaum la semana del 16 de febrero ( SDPNoticias)

Los datos más recientes del tracking diario de SDPnoticias y MetricsMx reflejan que más de siete de cada diez mexicanos aprueban su gestión, especialmente por los avances en seguridad.

Entre septiembre de 2024 y enero de 2026, el gobierno reportó una caída histórica del 42% en homicidios dolosos, equivalente a 36 asesinatos menos por día. A esto se suma la detención de más de 43 mil personas y el aseguramiento de 327 toneladas de droga.

La salud pública ocupa otro eje central de la semana. El gobierno federal activó una estrategia nacional contra el sarampión, con 28 millones de dosis disponibles y más de 21 mil puntos de vacunación en todo el país, priorizando a niñas y niños de entre 6 meses y 12 años.

En paralelo, la administración federal informó la recuperación de 1,126 concesiones mineras, lo que devuelve al Estado casi 889 mil hectáreas, como parte del plan para frenar la especulación y proteger zonas naturales.

Con niveles de aprobación superiores al 70%, el gobierno alista una reforma electoral integral, un informe nacional sobre personas desaparecidas y nuevos anuncios sobre carreteras y trenes, en una semana que perfila decisiones clave para el rumbo de México.