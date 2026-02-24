El enfrentamiento entre Elon Musk y la política mexicana sigue escalando.
Tras las polémicas declaraciones del magnate, quien acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de vínculos con cárteles, morenistas y aliados han salido en su defensa.
Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión, exigió al dueño de X hacerse responsable de la proliferación de narco-cuentas y noticias falsas en su plataforma.
“¿Por qué la falta de respeto a una jefa de Estado, señor @elonmusk?”, cuestionó.Jenaro Villami. Periodista y escritor mexicano
A su voz se sumaron Alejandro Murat y Julieta Ramírez, reforzando el respaldo a Sheinbaum.
Morenistas se lanzan contra Elon Musk
Claudia Sheinbaum, de 63 años de edad, no está sola, detrás de ella está hay gente de Morena, encarando a Elon Musk, además de Jenaro Villamil, Alejandro Murat salió a defender a la Presidenta de México.
El Senador de la República Mexicana, de 50 años de edad, contradice a Musk, asegurando que la política de Sheinbaum contra los cárteles es tolerancia cero.
Lo que, dice, quedó demostrado con el actuar del ejército mexicano, al actuar con resiliencia y dedicación, protegiendo tanto a ciudadanos mexicanos como estadounidenses.
Por su parte, Julieta Ramírez, de 30 años de edad, asegura que la administración de Sheinbaum ha logrado los mejores resultados en el combate a la criminalidad en más de 50 años, lo que puede respaldar Estados Unidos.