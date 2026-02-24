Arturo Ávila encaró a Elon Musk luego de que el empresario compartió un mensaje en el que criticó a la presidenta Claudia Sheinbaum y la señaló sin fundamentos, de servir al crimen organizado.

"Hablar de México sin comprender su historia es una imprudencia. Y hacerlo desde la distancia lo hace aún más imprudente" Arturo Ávila

En un extenso mensaje, el legislador federal de Morena advirtió que el empresario desconoce el tema de la seguridad en México y defendió la estrategia del gobierno federal.

Con diversos datos y estadísticas, Ávila afirmó que en el gobierno de Sheinbaum se han corregido los errores iniciados por Calderón y hasta señaló la responsabilidad de Estados Unidos en el tema.

Arturo Ávila ataca a Calderón al salir en defensa de Claudia Sheinbaum ante crítica de Musk

El empresario multimillonario, Elon Musk, compartió un mensaje en su cuenta de X en el que dijo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, “sólo repite lo que le dicen sus jefes del cártel“.

Ante ello, diversas figuras se han lanzado en defensa de la presidenta, como el caso del diputado federal de Morena, Arturo Ávila, quien compartió un extenso tuit para señalar los errores de Musk.

En su mensaje, Ávila explicó que los dichos de Sheinbaum sobre no volver a la “guerra contra las drogas”, es en referencia a la estrategia de Felipe Calderón y no la lucha contra el narco.

Al abundar en detalles, el diputado afirmó que Calderón fue culpable de militarizar al país “sin un sistema de inteligencia eficaz”, que dijo, dividió y multiplicó a los grupos criminales.

"Entre 2007 y 2011, los homicidios se duplicaron. Más de 120.000 vidas se perdieron solo durante esa administración" Arturo Ávila

Tras acusar que de 2007 a 2011 los homicidios se duplicaron, expuso que la estrategia entonces fue llamada “guerra”, pero de fondo había una trama de complicidad gubernamental.

Así lo dijo al hacer referencia a Genaro García Luna, quien recordó, fue condenado en Estados Unidos por conspirar con el Cártel de Sinaloa y sentenciado a décadas de prisión.

Arturo Ávila (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Arturo Ávila destaca reducción de violencia al defender a Sheinbaum

Al encarar a Musk y exponer los errores de Calderón, el diputado Arturo Ávila destacó que por el contrario, la estrategia de Sheinbaum ha permitido la reducción de violencia:

Los homicidios intencionales se han reducido aproximadamente en un 42% con respecto a los niveles máximos

Más de 20 mil sospechosos de delitos han sido detenidos desde que asumió el cargo

Las incautaciones de fentanilo y los desmantelamientos de laboratorios de drogas sintéticas se han intensificado

Datos de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos indican que las incautaciones de fentanilo en la frontera estadounidense han disminuido casi un 45%

Las muertes por sobredosis relacionadas con el fentanilo en los Estados Unidos se han reducido aproximadamente a la mitad

Ávila señala responsabilidad de Estados Unidos al encarar a Musk

Por otro lado, Ávila hizo énfasis de la responsabilidad que tiene Estados Unidos y su mercado de consumidores de narcóticos en el contexto de violencia que vive actualmente México.

Con respecto a dicho punto, resaltó que las organizaciones criminales que operan en México, usan armas de fuego que provienen de Estados Unidos, pues el 75% de ellas llegan de la frontera norte.

Además, resaltó que crisis de las drogas es binacional, pues “Estados Unidos sigue siendo el mayor mercado consumidor" y grandes redes de distribución operan dentro de su territorio.

"Reducir una crisis compleja y compartida a una insinuación en las redes sociales no ayuda a resolverla" Arturo Ávila

Incluso, al acusar a Musk de hacer “insinuaciones” sin sustento, el legislador aseveró que México tiene una presidenta que da resultados y trabaja para fortalecer las instituciones.

Finalmente, acusó a Musk de hacer comentarios que solo “hacen eco de la narrativa de quienes gobernaron mal a México” y quieren regresar a sus prácticas de violencia, corrupción y simulación.