Un operativo en Zitácuaro, Michoacán, provocó bloqueos e incendios en varias vialidades, aunque, según reportes oficiales, todas ellas fueron liberadas la tarde del sábado 30 de mayo.

Al momento, las vías de comunicación han sido liberadas y no se reportan bloqueos activos. SSP de Michoacán

De acuerdo con autoridades, en la zona se registraron disturbios que incluyeron:

Bloqueos carreteros

Incendios de vehículos

Daños a establecimientos comerciales

Cerca de las 15:00 horas de ese mismo día, se informó que gracias al despliegue operativo coordinado entre la Guardia Civil y autoridades de los tres niveles de gobierno, se logró restablecer el orden y el tránsito en Zitácuaro.

Operativo en Zitácuaro deja bloqueos e incendios; vías ya liberadas (Especial)

Bloqueos e incendios en Zitácuaro surgieron tras ataques del CJNG al Ejército

En un mensaje, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán informó que la Guardia Civil mantuvo acciones operativas para atender los reportes relacionados con bloqueos e incendios a vehículos.

Los disturbios se habrían originado tras una serie de enfrentamientos en la tenencia de Aputzio, que culminaron con el incendio de varios vehículos y una tienda de conveniencia en Zitácuaro.

Se informó que miembros del Ejército Mexicano fueron atacados con armas de alto poder por civiles armados, al parecer del CJNG, mientras realizaban labores de vigilancia, resultando en la detención de cinco personas.

Para frenar el avance de los refuerzos militares y facilitar su huida, células operativas del CJNG provocaron bloqueos simultáneos y disturbios en la cabecera municipal, utilizando unidades pesadas.

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Vialidades fueron liberadas tras bloqueos del CJNG

Tras los reportes de disturbios, el personal de seguridad desactivó los bloqueos activos, retiró los restos de las unidades accidentadas y despejó las principales vías de comunicación, incluyendo las salidas hacia: