Elon Musk responde de manera sarcástica a Claudia Sheinbaum luego de que la presidenta revelara que tomaría acciones legales en contra el empresario multimillonario; esto después de que Musk alegara que Sheinbaum obedece órdenes de los cárteles de droga.

Esta respuesta de Elon Musk a Claudia Sheinbaum revela las tensiones que existen entre el empresario estadounidense y el gobierno de México, quien se escuda con la libertad de expresión mientras que, Sheinbaum señala la difamación por parte del dueño de X, Tesla y SpaceX.

Elon Musk se burla de Claudia Sheinbum tras asegurar acciones legales en su contra

Después de que en recientes publicaciones en donde Elon Musk criticara la supuesta influencia de los cárteles en México en el gobierno de Claudia Sheinbaum, esto ha generado una ola de reacciones en redes, especialmente ahora que Musk respondió burlándose de la mandataria tras decir que piensa demandarlo.

Y es que Claudia Sheinbaum reveló que estaba considerando acciones legales por difamación en contra de Elon Musk por afirmar que su gobierno está controlado por cárteles de droga, lo cual también ha amplificando debates en redes sobre soberanía y derechos humanos.

Elon Musk se burla de Claudia Sheinbaum tras decir que lo demandaría por difamación (@elonmusk / X)

En ese sentido, Elon Musk citó un tuit que se burlaba de Sheinbaum en donde aseguran que está tomando más medidas contra él que contra los cárteles, lo cual hizo que Musk asegurara a modo de burla que “estaba violando sus derechos humanos”.

Hasta el momento, Claudia Sheinbaum no ha respondido a esta nueva provocación de Elon Musk, quien al parecer no se está tomando en serio las acciones legales que la mandataria de México planea en su contra.